Diskussion um Grevenbroicher Klinik : SPD und Grüne für Erhalt des Krankenhauses

Die Zukunft des Elisabeth-Krankenhauses in Grevenbroich ist noch ungewiss. Foto: Georg Salzburg

Grevenbroich Die Kreistagsfraktionen von SPD und Grünen haben sich positioniert: Der Krankenhausstandort Grevenbroich soll erhalten bleiben, fordern die Kooperationspartner. Sie streben einen breiten Konsens in der Kreispolitik an.

Wie geht es mit dem Rheinland-Klinikum weiter? Diese Frage wird in den Gremien des kommunalen Krankenhausverbundes, in der Kommunalpolitik auf Kreis- und Städteebene sowie in der Bevölkerung und der betroffenen Arbeitnehmerschaft diskutiert. Die Kreistagsfraktionen von SPD und Grünen haben zu dieser Frage eine gemeinsame Position formuliert: „Für uns als Kooperation im Kreistag ist klar: Wir wollen Grevenbroich als Standort erhalten“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Udo Bartsch.