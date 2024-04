Sportgeschäft geht, Sozialdemokraten kommen SPD übernimmt Ladenlokal in der Fußgängerzone

Grevenbroich · Ein Sportgeschäft, das in den nächsten Tagen schließt, wird neue Zentrale der SPD in Grevenbroich. Warum die Sozialdemokraten in die Fußgängerzone ziehen und was aus ihrem „Willy-Brandt-Haus“ wird.

19.04.2024 , 13:38 Uhr

Räumungs-Verkauf im Sport-Shop: Das Geschäft an der Breite Straße wird künftig das Domizil der Grevenbroicher SPD. Foto: Dieter Staniek/stan

Von Wiljo Piel