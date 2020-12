Politiker aus Grevenbroich : SPD stellt Daniel Rinkert als Kandidat für den Bundestag auf

Grevenbroich Im Januar nominiert, wurde er jetzt offiziell aufgestellt: Daniel Rinkert aus Neurath ist SPD-Bundestagskandidat für den Wahlkreis 108 (Grevenbroich, Dormagen, Rommerskirchen).

Seine Wahl erfolgte am Mittwochabend in der Großsporthalle in Gustorf. 70 von 75 Delegierten nahmen daran teil. Auf den Kreisvorsitzenden und Chef der Grevenbroicher Ratsfraktion entfielen 52 Ja- und 14 Nein-Stimmen. Es gab vier Enthaltungen. „Ich mit dem Ergebnis zufrieden“, sagte Rinkert. „Es gibt mir Rückenwind für den Wahlkampf .“