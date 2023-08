Wärmeversorgung und Mobilität SPD spricht mit NEW-Chef Kindervatter über Zukunftsprojekte in Grevenbroich

Grevenbroich · SPD-Politiker in Grevenbroich sind jetzt zu einer Klausurtagung im Alten Schloss zusammengekommen. Dort haben sie sich mit dem Vorstandsvorsitzenden von NEW ausgetauscht. Was die Themen waren.

25.08.2023, 04:50 Uhr

Ein wesentlicher Aspekt im Austausch mit dem NEW-Chef war die Wärmeversorgung der Zukunft. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Fabian Sommer

Die Sozialdemokraten in Grevenbroich haben sich jetzt zu einer Klausurtagung im Alten Schloss getroffen und über Themen gesprochen, mit denen sie sich in den kommenden Monaten intensiv beschäftigen wollen. Wie Fraktionschef Daniel Rinkert berichtet, hat die SPD den Vorstandsvorsitzenden der NEW AG, Frank Kindervatter, ins Wahrzeichen der Stadt eingeladen, um mit ihm über die Zukunftsprojekte Wärmeversorgung und Mobilität zu sprechen. Dem Mönchengladbacher Unternehmen kommen dabei Schlüsselrollen zu. Ein wesentlicher Aspekt im Gespräch war Rinkert zufolge das Thema Wärmewende. Konkret ging es um die kommunale Wärmeplanung, die zurzeit für Grevenbroich erstellt wird und bei der der Versorger wichtiger Akteur ist. „Wir gehen davon aus, dass es noch in diesem Jahr einen ersten Entwurf zur kommunalen Wärmeplanung für Grevenbroich geben wird“, sagt der SPD-Fraktionschef. Darin soll aufgezeigt werden, welche Chancen zur Versorgung mit Wärme (etwa für Heizung und Warmwasser) bestehen. Dies könne dazu beitragen, frühzeitig Sorgen zu nehmen. SPD-Fraktionchef Daniel Rinkert, hier vor wenigen Tagen bei einer Veranstaltung der Kreis-SPD. Foto: Melanie Zanin (MZ) Tatsächlich ist die Wärmeversorgung der Zukunft aktuell bei vielen Grevenbroichern ein Thema – insbesondere in den südlichen Stadtteilen, wo rund 450 Haushalte Fernwärme aus dem Kostenpflichtiger Inhalt Kraftwerk Neurath beziehen. RWE hatte jüngst bei einer Bürgerversammlung deutlich gemacht, dass die Lieferung der Fernwärme Silvester 2029 endet – wegen des Kohleausstiegs. Bürger sind aufgerufen, individuelle Alternativen zu prüfen. Parallel wird geprüft, ob es eine neue zentrale Wärmequelle geben kann. Intensiv befasst habe man sich im Austausch mit Kindervatter auch in Sachen Mobilität, wie Rinkert sagt: Die SPD forciere hier unter anderem die Gründung einer eigenen Verkehrsgesellschaft für Grevenbroich. Der Plan: Wenn die Verträge mit Busverkehr Rheinland auslaufen, soll die Stadt die Trägerschaft vom Kreis übernehmen und selbst über Buslinien bestimmen können. Dann könnten NEW-Busse durchs Stadtgebiet rollen.

