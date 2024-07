Fußgängerzone in Grevenbroich SPD bezieht neues Parteibüro in früherem Sportgeschäft

Noch zentraler kann ein Parteibüro nicht gelegen sein: Die SPD ist an die Breite Straße 31 gezogen, Wand an Wand mit Haus Portz. Dem Parteivorsitzenden Daniel Kober und dem Fraktionsvorsitzenden Daniel Rinkert merkte man bei der Eröffnung am Samstag die Freude über die neue Immobilie an. Da gab es so etwas wie einen „Tag der offenen Tür“. Rinkert sieht in dem geräumigen Ladenlokal, in dem bis vor kurzem ein Sportgeschäft war, auch den optimal gelegenen Platz für sein Wahlkampfbüro.