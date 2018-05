Grevenbroich: SPD fordert sofortigen Verzicht auf Pestizid-Einsatz

Grevenbroich Um dem Bienensterben entgegenzuwirken, haben die Grünen ein sofortiges Verbot von Insektiziden auf allen städtischen Grundstücken gefordert. Die SPD unterstützt dieses Begehren, sagt Ratsmitglied Daniel Rinkert. "Wir werden dieses Thema auch in einem eigenen Antrag für die Ratssitzung am Mittwoch aufgreifen", signalisiert der Neurather. Neben dem Verzicht auf Insektenbekämpfungsmittel mit dem Wirkstoff Neonicotinoid werden die Sozialdemokraten auch die Anlage von insektenfreundlichen Wiesen auf städtischen Flächen fordern.

Pestizide - also chemische Mittel, die ungewollte Pflanzen und Insekten abtöten - kommen nicht nur in der Landwirtschaft zum Einsatz. Fast 100 Tonnen allein des Mittels Glyphosat wurden 2014 in Hobbygärten ausgebracht. "Viele der eingesetzten Mittel stehen im Verdacht, beim Menschen Krebs zu erregen, die Fortpflanzung zu schädigen oder den Körper hormonell zu beeinträchtigen", sagt Rinkert. "Werden Pestizide auf Sport- oder Spielplätzen oder in Kleingärten gespritzt, können die Wirkstoffe in direkten Kontakt mit Menschen kommen." Auch für die Artenvielfalt habe der Einsatz von Pestiziden fatale Auswirkungen. "Sie dezimieren Honig- und Wildbienen, Schmetterlinge, Fledermäuse und Vögel. Denn diese sind auf die Wildkräuter und Insekten als Lebensraum und Nahrungsquelle angewiesen", sagt Daniel Rinkert.