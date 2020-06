Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtrat in Grevenbroich : SPD entsendet falschen Mann in den Jugendhilfeausschuss

Nur reden, nicht abstimmen: André Thalmann Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich „Der dritte Mann“ war der Titel eines Thriller-Klassiker. Ganz so spannend war es im Jugendhilfeausschuss von Grevenbroich am Dienstagabend nicht. Doch auch dort war der falsche Mann zur falschen Zeit am falschen Ort.