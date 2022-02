Politik in Grevenbroich : SPD befürwortet Pilotprojekt für Jugendparks in Gustorf

Auf diesem Gelände am Torfstecherweg in Gustorf soll der erste Jugendpark der Stadt entstehen. Foto: Dieter Staniek/Stan

Grevenbroich Der erste Jugendpark der Stadt entsteht am Torfstecherweg in Gustorf. Das Pilotprojekt, über das unsere Redaktion bereits in der Vorwoche berichtete, wird am Dienstag Abend vom Beigeordneten Florian Herpel im Jugendhilfeausschuss vorgestellt. Auf Beifall trifft es vorab bei der SPD.

Der erste von fünf Jugendparks kommt mit einer Verspätung von einem Jahr an den Start. Es sei viel Zeit verloren worden, „die nun aufgeholt werden muss“, beklagt Fraktionschef Daniel Rinkert. Dass das Projekt nun endlich in Fahrt kommt, führt er auf die von Bürgermeister Klaus Krützen neu strukturierte Verwaltungsspitze zurück, in deren Rahmen das Jugendamt und die Stadtentwicklung unter einem Dach vereint wurden.

„Bei der Ausgestaltung der Jugendparks sollten wir die Kinder und Jugendlichen miteinbeziehen und ihre Wünsche und Interessen berücksichtigen“, regt SPD-Ratsfrau Gina Penz an. Dafür sei es allerdings notwendig, dass die Stadtverwaltung auch eine Idee präsentiert, auf deren Grundlage diskutiert werden könne. „Das ist nun passiert; daher unterstützen wir die Verwaltung ausdrücklich in ihrer Vorgehensweise“, betont die Vizevorsitzende des Jugendhilfeausschusses.

Der ausgewählte Standort am Torfstecherweg wird von der SPD befürwortet. „Für Gustorf und Gindorf sind das sehr gute Nachrichten. Der Platz entsteht an der richtigen Stelle – mitten im Sportzentrum der Stadtteile“, sagt Ratsfrau Sevda Alms. Ihr Kollege Martin Marquardt ergänzt: „Wir sollten daher auch bei der Nutzung des Platzes mögliche Kooperationen mit den benachbarten Sportvereinen in Erwägung ziehen.“

Es sei richtig, zunächst mit einem Pilotprojekt zu starten, „um daraus für weitere Parks zu lernen“, meint die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Birgit Gericke. Nach einer Auswertung über Nutzung und Betrieb des Jugendparks am Torfstecherweg stehe die SPD „weiteren Standorten offen gegenüber“.

(NGZ)