Früherer Kohle-Ausstieg 2030 : Grevenbroicher SPD befürchtet Nachteile für Revier-Städte

Grevenbroich Was wird aus der Region, wenn der Ausstieg aus der Braunkohle schon 2030 erfolgen sollte? Mit dieser Frage beschäftigte sich jetzt der SPD-Stadtverband. Er befürchtet erhebliche Folgen für die Kommunen im Revier.

In Berlin verhandeln SPD , Grüne und FDP über eine gemeinsame Bundesregierung . Eines der möglichen Ergebnisse ist ein früherer Kohleausstieg noch vor dem in der Leitentscheidung festgelegten Jahr 2038. Welche Auswirkungen dies auf das Rheinische Revier hätte, wurde jetzt bei einem Themenabend diskutiert, den der SPD-Stadtverband Grevenbroich im Gustorfer Landhotel „Lindenhof“ veranstaltete.

„Sollte der Ausstieg binnen acht Jahren bis 2030, also in der Hälfte der bislang vorgesehenen Zeit erfolgen, wären viele Fragen neu zu beantworten“, betonte Daniel Kober, Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes. Insbesondere gehe es dabei um die Frage der Versorgungssicherheit. „Deren Stabilität und Bezahlbarkeit ist vor allem für die energieintensive Industrie in unserer Region von herausragender Bedeutung und muss gewährleistet sein.“ Große Arbeitgeber wie das Speira-Werk (früher Hydro) an der Aluminiumstraße sind auf preiswerten Strom angewiesen.