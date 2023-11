Bahnhof in Grevenbroich Spaziergang für Neugestaltung des Bahnhofsumfelds

Grevenbroich · Die Grevenbroicher können bei der Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes im Rahmen des Programms „Schöner ankommen in Nordrhein-Westfalen“ mitmachen. Am 25. November stehen dafür zwei Aktionen an. Wann und wo am Samstag Stadtspaziergang und Planungswerkstatt starten.

23.11.2023 , 04:50 Uhr

Auf dem Bahnhofsvorplatz ist der Treffpunkt für den Stadtspaziergang am Samstag. Foto: Wiljo Piel

Zu einem Stadtspaziergang durch die Umgebung des Grevenbroicher Bahnhofs und zu einer Planungswerkstatt danach lädt die Stadt für kommenden Samstag, 25. November, ein. Im Rahmen des Programms „Schöner ankommen in Nordrhein-Westfalen“ soll das Umfeld des Bahnhofs neu gestaltet werden. Und dabei können sich die Grevenbroicher mit ihren Ideen und Anregungen aktiv beteiligen. Treffpunkt für die Aktion ist am Samstag, 11 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz. Zunächst begleiten die teilnehmenden Bürger Mitarbeiter der Stadt und des Planungsbüros BahnStadt GmbH. Sie werden den Grevenbroichern zunächst Handlungsfelder der Rahmenplanung und die Herangehensweise bei dem Projekt erläutern. Die beim circa einstündigen Rundgang gesammelten Eindrücke werden dann im Rahmen der Planungswerkstatt diskutiert, um dann Ideen für die Neugestaltung zu entwickeln. Die Planungswerkstatt beginnt gegen 12.30 Uhr im Bernardussaal, Am Markt 1, neben dem Alten Rathaus. Dort mitmachen können auch Bürger, die bei dem vorausgegangenen Stadtspaziergang nicht dabei waren. Informationen zur Rahmenplanung sind auf der Stadt-Homepage www.grevenbroich.de unter der Rubrik Wirtschaft, dann Bürgerbeteiligung Bahnhof, zu finden.

(cso-)