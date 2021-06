Täter brechen in Filiale ein : Sparkassen-Automat in Kapellen gesprengt

Sparkassen-Automat in Kapellen gesprengt

Täter brechen in Filiale ein

Kapellen Am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr haben bislang unbekannte Täter den Geldautomaten im Eingangsbereich der Sparkasse an der Schubertstraße gesprengt. Die Polizei sucht nun die Täter, die mit einem Wagen vom Tatort geflüchtet sind.

Nach Auskunft von Sparkassen-Sprecherin Annette Neth gelang es den Tätern nicht, an das Geld im Automaten zu kommen. Die Polizei fahndet nach den Flüchtigen: dunkel gekleidete Täter, die in einem dunklen hochmotorisierten oder getunten Auto mit Vollgas vom Tatort geflüchtet sind. Am Morgen war noch die Spurensicherung der Polizei vor Ort.