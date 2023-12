Zweieinhalb Jahre nach Sprengung Sparkasse will wieder einen eigenen Geldautomaten in Gustorf aufstellen

Die Sparkasse Neuss möchte in absehbarer Zeit wieder mit einem eigenen Geldautomaten in Gustorf vertreten sein. Das teilte Sprecher Hubert Grippekoven am Montag mit. Voraussichtlich Mitte 2024 will die Sparkasse demnach im Umfeld des Bahnhaltepunktes in Gustorf eine neue SB-Stelle in Betrieb nehmen. Lange Zeit war ein geeigneter Standort im Dorf gesucht worden.