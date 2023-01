Ersatz für Filiale in Grevenbroich-Kapellen Sparkasse baut mobilen Automaten zum Geldabheben auf

Ende Oktober des vergangenen Jahres sind bereits zum zweiten Mal die Geldautomaten in der Sparkassen-Filiale in Kapellen gesprengt worden. Dabei entstand enormer Schaden in den Räumlichkeiten an der Schubertstraße, die gerade erst wenige Monate nach der ersten Sprengung im Februar 2021 wieder bezogen worden waren. Seither mussten Kunden, die Bargeld benötigten, auf andere Standorte ausweichen.