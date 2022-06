Nach Attacken : Geldautomat bei Edeka in Grevenbroich wird geschlossen

Grevenbroich Die Sparkasse Neuss schließt ihren Geldautomaten im Edeka-Markt in Neukirchen. Dies geschehe aus Sicherheitsgründen, sagte Sprecher Stephan Meiser am Dienstag.

(NGZ) Die Sparkasse Neuss schließt ihren Geldautomaten im Edeka-Markt in Neukirchen. Dies geschehe aus Sicherheitsgründen, sagte Sprecher Stephan Meiser am Dienstag. In den vergangenen Wochen habe es an dem Gerät zwei Spreng- beziehungsweise Aufbruchversuche gegeben, die glücklicherweise gescheitert seien. „Die Tätergruppen haben es derzeit wohl verstärkt auf Geräte in Supermärkten abgesehen“, sagt Meiser.