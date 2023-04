Gemüse lässt auf sich warten Spargelsaison in Grevenbroich noch nicht richtig gestartet

Sie steht in den Startlöchern, aber wirklich gestartet ist sie noch nicht: die Spargelsaison. „Dass es bei uns noch keinen Spargel gibt, liegt vor allem an der Witterung“, erklärt Landwirtin Kirsten Kremer-Kreutzer vom Gut Norbisrath. In diesem Jahr sei es bisher deutlich zu nass gewesen, Phasen von Sonne und ausreichend hohen Temperaturen waren nicht lang genug. Deshalb – und auch wegen des verhältnismäßig schweren Bodens des Gutes – gebe es dort bislang noch keinen Spargel, eventuell jedoch ab diesem Sonntag.