Großveranstaltung in Grevenbroich : Sozialpolitiker planen „Fest der Kulturen“

Am „Fest der Kulturen“ sollen sich möglichst viele internationale Gruppen aus Grevenbroich beteiligen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Grevenbroich In Grevenbroich soll es im nächsten Jahr ein „Fest der Kulturen“ geben. Dafür haben sich jetzt die Mitglieder des Sozialausschusses ausgesprochen. Verbunden werden soll dieses Event mit dem „Musiksommer“, den der Versorger NEW erstmals in der Innenstadt ausrichten wird.