Festival in der Südstadt Drei Bands heizen bei „South City rocks“ tüchtig ein

Viele Helfer, die ein Ziel verfolgen: „Wir wollen möglichst viel Geld zur Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in der GoT von St. Joseph generieren“, sagt Sprecher Frank Stohanzl. Und damit dies auch auf jeden Fall gelingt, soll die Veranstaltung bei trüben Wetteraussichten in den Saal den „Ganz offenen Tür“ ausweichen. Im vergangenen Jahr kamen bei „South City rocks“ rund 1150 Euro für die Arbeit in dem mehr als 40 Jahre alten Jugendzentrum zusammen.