Rheinland Klinikum in Grevenbroich Sorge um Krankenhaus-Standort: Suermann bittet Laumann um Unterstützung

Aus Sorge um eine mögliche Schließung des Elisabethkrankenhauses hat sich Martina Suermann, Vorsitzende der Fraktion Mein Grevenbroich, schriftlich an Karl-Josef Laumann gewandt. In ihrem am Wochenende formulierten Brief bittet sie den NRW-Gesundheits- und Arbeitsminister um eine Prüfung. Laumann soll in seinem Ministerium ausloten, ob es Möglichkeiten gibt, den „Ausverkauf“ der Klinik zu stoppen, bis die mögliche Versorgungsrelevanz für den Standort Grevenbroich, den Rhein-Kreis Neuss und das Umland im Rahmen der Krankenhausbedarfsplanung festgestellt worden ist.