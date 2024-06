Fraktion setzt sich für Erneuerung ein Sorge um Fußgängerbrücken im Grevenbroicher Stadtpark

Wenn es um den Zustand der Fußgängerbrücken im Grevenbroicher Stadtpark geht, legt die Fraktion Mein Grevenbroich jetzt den Finger in die Wunde: Die Politiker fordern Antworten der Stadtbetriebe zu der Frage, wie es insbesondere mit zwei offensichtlich sanierungsbedürftigen Bauwerken in der „grünen Lunge“ Grevenbroichs weitergeht. Dazu haben sie eine Anfrage an die Stadtbetriebe gestellt. Konkret geht es der Fraktion um die Fußgängerbrücke, die von der Apfelwiese in Richtung Braunkohlewäldchen und Auerbachhaus führt – und um die Brücke, die von der Straße „Elsener Mühle“ in Richtung Museum führt.