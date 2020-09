Einzelhandel in Grevenbroich : Sonntags-Einkauf in der Fußgängerzone

Dichtes Gedränge wie bei den Stadtfesten soll beim verkaufsoffenen Sonntag am 27. September vermieden werden. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Grevenbroich Am 27. September öffnen die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr. Sechs Foodtrucks bieten Spezialitäten an – und erinnern an die beliebten Feierabendmärkte, die wegen Corona ausgefallen sind.

Die beliebten Feierabendmärkte sind wegen Corona ausgefallen. Dennoch wird es in diesem Sommer noch einen Hauch von Streetfood-Atmosphäre in der City geben. Denn zum verkaufsoffenen Sonntag, den das Stadtmarketing am 27. September veranstaltet, wurden sechs „Trucks“ verpflichtet, an denen die unterschiedlichsten Gaumenfreuden angeboten werden.

Der Termin liegt zwar auf dem des alljährlich stattfindenden „City-Herbstes“ – doch wegen der Pandemie muss auf größere und geballte Attraktionen, wie sie beim Stadtfest üblich sind, verzichtet werden. Dennoch soll es einige Attraktionen geben, die zusätzlich zu einem Besuch in der Innenstadt einladen werden. Fest eingeplant sind die sechs Foodtrucks, die an unterschiedlichen Stellen der City positioniert werden.

„Da wird sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei sein“, sagt Stadtsprecher Stephan Renner. Das Angebot reicht von gebrannten Mandeln und Poffertjes über Brat- und Currywurst bis hin zu Flammkuchen, italienischen Spezialitäten sowie mit Wildfleisch belegten Burgern. Einige der Wagen dürften den Feierabendmarkt-Besuchern noch aus dem vergangenen Jahr in guter Erinnerung sein. Die Foodtruck-Betreiber müssen übrigens keine Standgebühren zahlen.

Auf Wunsch des örtlichen Einzelhandels hatte der Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss bereits im Juni grünes Licht für einen verkaufsoffenen Sonntag gegeben – um die Geschäftsleute in schwierigen Zeiten zu unterstützen. Am 27. September können die Läden in der Zeit von 13 bis 18 Uhr öffnen. „Nach einer aktuellen Umfrage werden fast alle Geschäfte teilnehmen“, sagt Heiner Schnorrenberg vom Werbering. Den großen Zuspruch verbindet er mit dem Stadtfest-Termin, der seit jeher ein Frequenzbringer für die Grevenbroicher Mitte ist.

„Unser Wunsch ist es, dass die Grevenbroicher diesen Sonntag als Familieneinkaufstag annehmen werden“, sagt Schnorrenberg, der in diesem Zusammenhang auf gutes Wetter hofft. Sein Lob gilt dem Stadtmarketing, „das sich viel Mühe gegeben und eine schöne Auswahl an Foodtrucks engagiert hat“. Auch der eine oder andere „Walk Act“ – etwa musikalische Darbietungen an wechselnden Orten – könnte bis zum 27. September noch zum Konzept hinzukommen.

In der Innenstadt werden jährlich drei verkaufsoffene Sonntage angeboten, hinzu kommt der Maimarkt in Wevelinghoven. „Für den Handel sind das wichtige Instrumente, um Stammkunden zu binden und neue zu gewinnen“, sagt Stephan Renner. „Leider konnte in diesem Jahr wegen der Pandemie keiner dieser traditionellen Termine stattfinden.“ Aus diesem Grund habe die Politik auch nicht gezögert und ihr Okay zum 27. September gegeben.