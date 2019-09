Schmökerspaß in Grevenbroich : 130 Teilnehmer machen Sommer-Leseclub wieder zu tollem Ereignis

In fünf Kategorien wurden beim Sommer-Leseclub Preise vergeben. Insgesamt nahmen 130 Kinder und Erwachsene am Ereignis teil. Foto: Niklas Brose

Grevenbroich „Lesen macht Spaß“, lautete das einfache Motto des diesjährigen Sommer-Leseclubs (SLC). Und die vielen jungen Grevenbroicher, die beim SLC mitmachten, bestätigten mit ihrer Teilnahme, was für eine tolle Sache das Lesen ist.

Der Leseclub hatte diesen Sommer 130 Teilnehmer. Der Erfolg des Konzeptes kommt nicht von irgendwo. Immer wieder versuchen die Organisatoren, neue Ideen umzusetzen. So konnte diesmal nicht nur alleine, sondern auch in Teams mitgemacht werden. Kinder, Eltern sowie Großeltern konnten sich zu Teams zusammenschließen, um gemeinsam möglichst viele Bücher zu lesen. 26 SLC-Mannschaften sind so entstanden.

Als Spitzenreiterin des Leseclubs siegte Mira, die alleine 43 Stempel sammelte. Insgesamt lief der spielerische Wettbewerb in fünf Kategorien, Rosalyn beispielsweise versuchte sich als Autorin. Mit der eigens von ihr erdachten und formulierten Fantasy-Geschichte siegte sie in der Rubrik „Beste eigene Geschichte“. Die Familie Kraus gewann mit dem Namen „FCK - Five Crazy Kraus“ den Preis für den kreativsten Team-Namen. Auch Mia, Jakob und Martin waren fleißig am Lesen. Sie gewannen als Team „1,2,3 Lesepower“ den Preis für die meisten Stempel in einem Team. Den Preis für das schönste Logbuch konnte Charlize für sich beanspruchen. Nach der Preisverleihung feierten Freitagnachmittag alle Leseclub-Teilnehmer auf der Stadtparkinsel eine Abschlussparty. Spielmobil und Jonglage sorgten ebenso für Vergnügen wie ein Cocktail-Stand mit bunten, natürlich alkoholfreien Getränken.