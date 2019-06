Freizeit in Grevenbroich : Sommerferien im Südstadt-Jugendtreff

Das Programm der GoT St. Joseph beinhaltet neben Fußball, Tanzen und Bastelaktionen auch eine Hüpfburg, Ausflüge sowie Billard- und Kickerturnier.

Warum in den Ferien in die Ferne schweifen? Im Jugendtreff GOT an St. Joseph bieten Einrichtungsleiter Christoph Bongers und sein Team ein abwechslungsreiches Programm bei der Sommerferien-Freizeit, die Anmeldungen dafür laufen zurzeit. „Wir gestalten die ersten drei Wochen der Ferien täglich von 10 bis 16 Uhr für schulpflichtige Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Das Programm beinhaltet neben Fußball, Tanzen und Bastelaktionen auch eine Hüpfburg, Ausflüge sowie Billard- und Kickerturnier“, erzählt der Organisator .