Strukturwandel in Grevenbroich : Grevenbroich soll Teil der IGA 2037 werden

Ein Blick zurück: 1995 richtete Grevenbroich die Landesgartenschau aus. Foto: Stadt Foto: Stadt Grevenbroich

Grevenbroich Der Zweckverband „Landfolge Garzweiler“ bewirbt sich für den Austragungsort der Internationalen Gartenschau. Dabei sollen auch Teile des Grevenbroicher Stadtgebiets eine Rolle spielen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Wird Grevenbroich Teil einer neuen Gartenschau? Noch stehen Entscheidungen aus, doch der Zweckverband „Landfolge Garzweiler“ will sich für den Austragungsort einer internationalen Gartenbauausstellung im Jahr 2037 bewerben. Der Verband hat dafür eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die zurzeit in Arbeit ist. Über das Projekt informiert die Stadtverwaltung den am 7. September tagenden Strukturwandelausschuss. Grevenbroich will zum Januar 2023 dem Zweckverband beitreten, dem bereits Jüchen, Mönchengladbach, Titz und Erkelenz angehören.

Klar ist, dass die Internationale Gartenschau (IGA) anders aussehen wird als die auf eine Kommune begrenzte Landesgartenschau, die 1995 die Schlossstadt geprägt hat. Im vergangenen Jahr hatte der Zweckverband den Vorschlag für die Schau gemacht. „Das Format einer IGA 2037 würde der Dimension des Landschaftswandels und dem notwendigen Innovationsanspruch gerecht“, hatte Verbandsvorsteher Gregor Bonin erklärt. Naherholung und Tourismus würden laut Landfolge-Verband angekurbelt und ein neues Image aufgebaut. 2027 findet die nächste IGA im Ruhrgebiet statt.

Wie der Technischer Beigeordnete Florian Herpel in Grevenbroich informiert, sieht das Landschaftsarchitekturbüro Stephan Lenzen grundsätzlich große Potenzial für die IGA. Schließlich leben in 120 Auto-Fahrminuten Entfernung beinahe 35 Millionen Menschen. Das Büro hat den Wettbewerb zur Landesgartenschau Bad Windsheim 2027 in Bayern gewonnen.

In die Internationale Gartenschau 2037 im Revier sollen alle Mitgliedskommunen im Zweckverband einbezogen werden. Allerdings ist für eine erfolgreiche Bewerbung ein circa 50 Hektar großes Kerngebiet nötig, das noch nicht definiert ist.

Für Grevenbroich soll der Fokus auf den Zuwegen zum (heutigen) Tagebau liegen – gedacht ist an eine an eine Einbindung in das „Grüne Band“, das sich nach Fertigstellung als Grüngürtel mit Rad- und Fußwegen rund um den heutigen Tagebau legt, aber auch mit Grünzügen – ähnlich Fingern – in die Kommunen reichen soll. „Nicht auszuschließen“ ist laut Herpel, dass die Braunkohlegeschichte der Stadt mit Hilfe von gestalterischeren Maßnahmen Teil der IGA wird. Das könne zum Beispiel in Form von Landmarken von Künstlern realisiert werden.

Eine weitere Idee sei, die Fläche des stillgelegten Kraftwerks Frimmersdorf als Zeugnis für die Kohleverstromung „in die Ideenfindung einzubeziehen“, sagt Herpel. „Wir sind mit Land, RWE und Landschaftsverband in konstruktiven Gesprächen, um die Vorgehensweise zum weiteren Umgang mit dem Kraftwerkstandort“ zu erörtern.