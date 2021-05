Maifeiertag in Grevenbroich : Solidaritäts-Aufruf vor Stilllegung des ersten Kraftwerks

Grevenbroich Der Maifeiertag wurde in Grevenbroich in kleinem Rahmen begangen. Vor dem Alten Rathaus entrollten Akteure aus Gewerkschaft und Politik ein großes Banner mit dem Motto des 1. Mai 2021.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zeigte am Samstag Flagge am Marktplatz. Walter Rogel-Obermanns vom DGB-Kreisvorstand entrollte gemeinsam mit vielen Akteuren auf der Treppe des Alten Rathauses ein Banner mit dem Motto des Maifeiertags: „Solidarität ist Zukunft“. Mit dabei waren Bürgermeister Klaus Krützen, die Bundestagskandidaten Petra Schenke (Grüne), Daniel Rinkert (SPD) und Falk vom Dorff (Linke) sowie Vertreter anderer Gewerkschaften und Parteien.

Wegen der Corona-Pandemie war am 1. Mai keine größere Feier möglich. „Aus diesem Grund haben wir uns auch in diesem Jahr lediglich zu einer kleineren Aktion entschlossen“, sagte Walter Rogel-Obermanns. In den vergangenen Jahren hatte der Gewerkschaftsbund in Grevenbroich zu Familienfesten am Maifeiertag eingeladen. „Daran wollen wir vielleicht nächstes Jahr anknüpfen“, so Rogel-Obermanns.