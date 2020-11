Bundeswehr-Einsatz in Grevenbroich : Soldaten unterstützen Corona-Team

Grevenbroich Die ersten 20 von insgesamt 33 Bundeswehrsoldaten sind am Montag in Grevenbroich eingetroffen. Sie werden das Corona-Team des Kreisgesundheitsamtes bei der Sachverhaltsermittlung unterstützen.

15 Soldaten reisen von zu Hause an, 18 sind in einem Grevenbroicher Hotel untergebracht und können von dort aus zu Fuß ihre Arbeitsstelle auf der Schanze erreichen. Sie arbeiten – ebenso wie die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes – im Zwei-Schicht-System von 6.30 bis 21.30 Uhr an sieben Tagen in der Woche. Der Dienst im Gesundheitsamt ist für die Soldaten eher ungewöhnlich, berichtet Major Tim Feld. „Bisher gab es Einsätze im Rahmen der Hilfeleistung, zum Beispiel bei Hochwasser oder Waldbränden“, sagt der Chef der 33-köpfigen Abordnung. „Aber wir sind froh, dass wir auf diese Weise die Kollegen unterstützen können.“