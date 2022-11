RWE errichtet Fotovoltaikanlagen mit Speicher XXL-Solaranlagen am Stadtrand

Anfang 2023 sollen die beiden Fotovoltaik-Speicheranlagen in Betrieb gehen. „Damit sie möglichst viel Ökostrom erzeugen, setzen wir auf bifaziale, also von beiden Seiten lichtempfindliche Module“, berichtet RWE-Projektleiter Christian Meisen. Der Vorteil: Zusätzlich zur direkten Einstrahlung kann auch das vom Boden auf die Rückseite der Module reflektierte Sonnenlicht genutzt werden. „Das macht diese Module so effizient“, sagt Meisen. „Und mit den Speichern können wir die Stromeinspeisung optimal auf den Bedarf abstimmen. Ein integriertes Anlagenkonzept, das wir gleich an mehreren Standorten umsetzen.“