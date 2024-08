Mönche produzieren eigenen Strom Solar-Kraftwerk hinter Klostermauern

Langwaden · Die Zisterzienser haben in ihrem großen Garten eine Fotovoltaikanlage errichten lassen, mit der sie künftig einen Teil ihres Stroms selbst produzieren möchten. Noch ist das Sonnen-Kraftwerk aber nicht in Betrieb, da der Versorger NEW auf sich warten lässt.

09.08.2024 , 04:50 Uhr

Piror Bruno Robeck und Geschäftsführer Alois Seimetz betrachten die neue Fotovoltaik-Anlage im Klostergarten. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Wiljo Piel