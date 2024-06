Festival in Grevenbroich So wird das nächste Open-Air-Fest der Rabaue

Peter Kempermann ist vor zehn Jahren in Rente gegangen, macht aber immer noch Musik mit den „Fidele Granufinken“. Seine Nachfolge hat Alex Barth angetreten, der am 12. Juli sein „Zehnjähriges“ auf der Bühne feiern kann – gemeinsam mit dem Rabaue-Kracher „Ich hab’ gute Laune“, der ebenfalls vor einem Jahrzehnt aus der Taufe gehoben wurde. Was die Band zum Open Air präsentieren wird, bleibt vorerst noch ihr Geheimnis. „Es wird auf jeden Fall spritzig“, sagt Barth – vielleicht auch in Anspielung auf den Titel eines brandneuen Songs, der an diesem Abend erstmals live aufgeführt werden soll.