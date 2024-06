Benefizfestival in Grevenbroich So war die letzte Rocksommernacht am Kraftwerk

„Wir versuchen natürlich alles, was in unserer Macht steht“, sagt Yvonne Ziechner, Vorsitzende des Vereins „Rock Sommer Nacht hilft“. Trotzdem sei die Stimmung im Team ernüchternd. „Weil ich eigentlich mit mehr Unterstützung der Stadt gerechnet habe. Gerade bei der finanziellen Unterstützung, die in den letzten Jahren in die Einrichtungen in Grevenbroich geflossen sind, wie Kindergärten, Schulen oder die Tafel“, so Ziechner. „Und es ist ja nicht nur Geld. Wir packen da auch immer mit an.“