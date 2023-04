Voller Erfolg trotz kalten Wetters So war der Osterride 2023 in Grevenbroich

Keine Frage: Der Osterhase fährt gerne Motorrad. Und die Häsin auch. Bestes Beispiel dafür waren jetzt Chrissy Ill und ihr Partner Torsten Zur aus Dormagen in ihren Hasenkostümen, die sie über die Lederkombi gestülpt hatten. In einer Art Kiepe führten sie österliche Süßigkeiten mit. „Wir machen in Neuss auf dem Freithof eine Pause und werden dort die Leckereien verteilen“, sagte Harley-Davidson-Fahrerin Chrissy. Als Häsing stieß sie auf zahlreiche „Artgenossinnen“. Norbert Harff macht eigentlich bei jeder Aktion mit immer wechselnden Fortbewegungsmitteln: Diesmal hatte sich der Rheydter mit den langen Haaren für ein 65 Jahre altes Heinkel-Gespann entschieden. Im Beiwagen machte sich ein aufgeblasener Osterhase breit. Hinter der Windschutzscheibe war Platz für eine Tüte Gummibären als Verpflegung für unterwegs. An einen Flohzirkus erinnerten die Vespas, als sie gemeinsam aufbrachen. Elke Stork aus Rommerskirchen hatte ihre winzige Honda Monkey mit drei Stoffhasen österlich dekoriert. Auf dem Rücken hatte sie einen Korb voller bunter Eier. Norbert und Manuela aus Bedburdyck machten als Einzige mit einem Trike mit, es war ihre erste größere Ausfahrt in diesem Jahr. Maik Völkel wohnt in im Burgenlandkreis im südlichen Sachsen-Anhalt. Er schlug mit seinem Besuch zwei Fliegen mit einer Klappe: „Ich habe Biker aus dem Raum Grevenbroich auf einer Motorradmesse in Dortmund kennengelernt.“ Mit seiner 26 Jahre alten Yamaha 750 eilte er anschließend nach Dülmen, wo Sohn und Schwiegertochter stündlich auf Nachwuchs warten und damit den Biker zum Opa machen. Die vielen sehr unterschiedlichen Maschinen waren willkommene Motive für zahlreiche Hobbyfotografinnen und -fotografen. Das Firmengelände von Wassenberg war voller Motorräder, laute Musik, das hundertfache Hupen und der Sound von über 300 Bikes sorgten für eine eindrucksvolle Geräuschkulisse. Für Stefan Planker, kaufmännischer Geschäftsführer von Wassenberg, ist es eine Herzensangelegenheit, die Veranstaltungen von „Kraftspenden Grevenbroich“ zu unterstützen. Die Biker trudelten nach der Tour am Ausgangspunkt ein. Sie hatten keinen Regentropfen abgekommen und nutzten die Gunst der Stunde, um mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen. Uli Stein von „Kraftspenden Grevenbroich“ grillte unermüdlich Würstchen, und das war auch gut so: Die Einnahmen kommen unter anderem der Initiative Schmetterling zugute.