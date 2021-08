Volkshochschule Grevenbroich : So viel Präsenz-Kurse wie möglich

VHS-Mitarbeiterin Maria Arduengo mit dem neuen Programm. Foto: Volkshochschule Grevenbroich/VHS

Grevenbroich Die Volkshochschule startet mit rund 250 Angeboten in ihr neues Semester. Die meisten Kurse werden „in Präsenz“ stattfinden. Dennoch wird es Online-Lehrgänge und neue Hybrid-Formate geben.

Von Wiljo Piel

Mit einem Angebot von rund 250 Kursen startet die Volkshochschule (VHS) am 6. September in ihr neues Herbst- und Wintersemester. Die meisten Lehrgänge sollen in Präsenz stattfinden. „Mir möchten wieder so viel Begegnung wie nur möglich schaffen“, sagt VHS-Leiter Thomas Wolff. Sollten die Inzidenzzahlen aber steigen, müsse auf Online umgeschaltet werden. Reichlich Erfahrung damit hat die Weiterbildungseinrichtung bereits im vergangenen Semester sammeln können. Da fanden sogar Töpferkurse live via Internet statt.

Das erste Startzeichen für das neue Angebot fällt am Samstag, 21. August. Von 10.30 bis 12 Uhr können sich Grevenbroicher, die einen Englisch-, Französisch-, Italienisch- oder Spanisch-Kursus belegen möchten, im Bildungszentrum an der Bergheimer Straße 44 einfinden. „Dort wird ein kostenloser Einstufungstest stattfinden“, sagt Wolff. Wer bereits Vorkenntnisse hat, kann sich dort prüfen lassen, um sicher zu gehen, welcher Kursus für ihn der richtige ist.

Das neue VHS-Programm – das sowohl gedruckt als auch in digitaler Form vorliegt – bietet wieder die gesamte Bandbreite von Präsenzveranstaltungen. „Das gilt vor allem für die Angebote in der Gesundheitssparte“, berichtet Thomas Wolff. So gibt es etwa wieder Yoga und Zumba in der Halle sowie Wassergymnastik im Schlossbad oder im Wevelinghovener Lehrschwimmbecken. Und wer es mehr künstlerisch mag: Holzschnitzen, Bildhauerei und Kalligrafie werden ebenfalls „in Präsenz“ angeboten.

Zudem plant die Volkshochschule eine ganze Reihe von Exkursionen: Die Teilnehmer können unter fachlicher Anleitung auf Pilzsuche im Grevenbroicher Wald gehen, die Säulenheiligen in Düsseldorf besuchen oder sich auf der Stadtparkinsel auf Spurensuche nach der ehemaligen Textilindustrie begeben. „Nichtsdestotrotz werden wir aber auch mehr als 60 reine Online-Kurse anbieten“, sagt Wolff. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass es ein großes Interesse an der „virtuellen VHS“ gebe.

Zudem will die Volkshochschule im kommenden Semester einige Hybrid-Formate testen. Dazu gehört das Projekt „Xpert-Business-Lernnetz“, in dem sich Berufstätige betriebswirtschaftlich fortbilden können. „An diesen Kursen können sich Interessierte von zu Hause aus beteiligen, es ist aber auch eine Teilnahme in unserem PC-Raum möglich“, berichtet Thomas Wolff. Darüber hinaus werden Vorträge – etwa zum Kalten Krieg – angeboten, die im Museum oder im Live-Stream verfolgt werden können.