Fundsachen aus Grevenbroich versteigert Nur 38 Prozent des Auktionserlöses fließen in die Stadtkasse

Da hatte sich in den vergangenen Jahren ordentlich was angesammelt: Die Stadt hat ihr Fundbüro ausgemistet und all die Dinge aussortiert, die mindestens sechs Monate nach ihrem Fund niemand abgeholt hat. Dafür schaltete die Verwaltung einen niedersächsischen Dienstleister ein, der die Grevenbroicher Fundstücke verteilt auf 56 Positionen online inserierte. Mit Erfolg: Vor allem Goldschmuck hat einiges an Geld gebracht. 5094 Euro und 72 Cent sind unterm Strich zusammengekommen. Nur: Für die Stadt Grevenbroich bleibt nicht viel übrig. Gerade mal 1914 Euro und „ein paar Zerquetschte“ fließen in die Stadtkasse – das entspricht gemessen am Gesamterlös rund 38 Prozent.