Grevenbroicher erinnern sich So schön war’s in den 80ern im Montanushof

Begeisterung sah anders aus. Als der örtliche Werbering von den Plänen eines Einkaufs- und Freizeitzentrums am Ostwall erfuhr, schlug er Alarm. Dieses gewaltige Projekt würde der Fußgängerzone schaden, sie würde veröden, befürchteten die Händler. Sex-Shops und Peep-Shows würden den Platz gut gehender Einzelhandelsgeschäfte in der Grevenbroicher Mitte einnehmen. – Es waren grundlose Ängste, wie sich herausstellte: Mit der Eröffnung des Montanushofs brummte es auf einmal ganz heftig in Grevenbroich, auch in der Einkaufsmeile.