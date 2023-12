Nach Info-Abenden in Grevenbroich Wie sich die Politik jetzt zur ZUE Wevelinghoven positioniert

In einer Woche werden die Ratsleute in Grevenbroich eine Entscheidung treffen: Soll die Stadt Verhandlungen mit der Bezirksregierung für eine Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) für bis zu 400 Menschen auf dem ehemaligen Lange-Walker-Gelände in Wevelinghoven aufnehmen oder nicht? Grundlage für die Entscheidungsfindung sollten auch die Informationen sein, die Vertreter von Stadt und Land bei einer Bürgerversammlung in der Wevelinghovener Realschule vorgestellt haben. Nachdem nun auch die Infoabende in Frimmersdorf und Hemmerden zu den „kleineren großen Unterkünften“ gelaufen sind, zeichnet sich im politischen Grevenbroich in Sachen ZUE eine Tendenz ab.