Grevenbroicher Hundeprofi gibt Tipps : Wie sich Hunde bei Silvester-Angst beruhigen lassen

Hundetrainer Mark Karlstedt aus Grevenbroich. Foto: Mark Karlstedt/Dog Event

Grevenbroich In seiner Kolumne gibt der Grevenbroicher Hundeprofi Mark Karlstedt Tipps für Frauchen und Herrchen, deren Vierbeiner durch Böller verschreckt werden. Was Tierfreunde beachten sollten.

Wenn Sie einen Hund haben, der eher nicht so begeistert ist, wenn es irgendwo knallt, haben Sie sich sicher auch über das erneute Verkaufsverbot von Böllern gefreut. Doch schon das letzte Silvester hat gezeigt, dass trotzdem geknallt wird. Daher lassen Sie Ihren Hund am besten einige Tage vor und nach dem Jahreswechsel nur an einem Sicherheitsgeschirr mit Schleppleine an sich fixiert laufen, damit Ihr Vierbeiner nicht wegrennen kann, falls er sich erschreckt, und sich maximal bis auf Schleppleinenlänge von Ihnen entfernt.

Silvesterparty à la Fellnase: Am besten lasten Sie Ihren Vierbeiner vor dem Abend körperlich oder mental aus und machen ihn so schon etwas müde. Vorab können zur Beruhigung auch CBD-Tropfen (Hanftropfen) oder sogar Alkohol in ganz geringer Dosis (etwa zweimal je ein Esslöffel Eierlikör auf zehn Kilogramm Hundegewicht) gegeben werden. Wenn es dunkel wird, machen Sie die Schotten dicht (Rolläden herunterlassen, Vorhänge zuziehen und Fenster wie Türen geschlossen halten) und schmeißen Sie eine Party mit Ihrer Fellnase. Etwas lautere Musik oder spannende Tiersendungen im Fernsehen – sofern Sie einen Fernseh-Hund haben – lenken die Aufmerksamkeit von dem Theater im Freien auf die kleine Fete im Inneren…

Kauen und Lecken beruhigen: So kann ein Kauknochen oder ein gefüllter Kong gute Dienste leisten – oder Sie bieten ein Silvester-Leckerli-Buffet. Dafür etwa Möhren-, Süßkartoffel- und Apfelstückchen, Trainingsleckerli und ausnahmsweise ein bisschen Käse oder Wurst in Schüsselchen außer Reichweite Ihres bestimmt sehr interessierten Vierbeiners parat stellen. Diese kleinen Köstlichkeiten können Sie bei stärkerer Lärmbelästigung von draußen prima als Trainingshäppchen für einfache Tricks oder Übungen geben. Sie können auch richtig Party machen und mit Ihrem Hund durch die Wohnung tanzen, spielen und dazu immer fein die Ablenkungsleckerli bieten – denn die Vierbeiner lassen sich auch von der Partystimmung ihrer Zweibeiner anstecken.