Historische Fotos aus Grevenbroich : Sommer anno dazumal

Foto: Sammlung Jürgen Larisch 9 Bilder Sommer anno dazumal

Grevenbroich Das heute eher verschlafene Sträßchen „Im Bend“ war früher ein beliebtes Ausflugsziel, die Erft und die vielen Freibäder boten reichlich Abkühlung. Ein Foto-Blick auf den Grevenbroicher Sommer anno dazumal.

Wenn es den Grevenbroichern früher zu heiß wurde, suchten sie die Erft auf. Nicht nur, um in den schon Ende des 19. Jahrhunderts angelegten Naturbädern etwas Abkühlung zu finden. Beliebt waren auch die Bootspartien, zu dem die Dubbels einluden. An der heutigen Straße „Im Bend“ hatte die Familie einen Bootsverleih, der tagsüber rege genutzt wurde. Und Abends wurde dort getanzt, auf einem Parkett, das direkt am Wasser lag. „Dieses Ausflugsziel war sehr beliebt, davon zeugen heute noch viele Fotos“, sagt der Wevelinghovener Sammler Jürgen Larisch (72). Er selbst kann sich noch gut an seine erste Fahrt in einem Dubbel-Boot erinnern, die im Sommer 1958 gleichsam seine letzte war: „Ich bin ins Wasser gefallen und danach niemehr in solches Schiffchen eingestiegen“, schildert Larisch. Ende der 1960er Jahre, so schätzt er, wurde der Bootsverleih geschlossen. Das Haus gibt es aber heute noch.

Wenn es auch viele historische Ansichten von Bootspartien gibt: Spezielle Sommer-Fotos aus den ersten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts sind eher selten, weiß der Sammler. „Wer damals eine Kamera besaß, konzentrierte sich meist auf Gesamtansichten von Landschaften, weniger auf Menschen“, berichtet Jürgen Larisch. „Ein beliebtes Motiv war vor allem die Erft. Davon gibt es so viele Fotos, dass ich davon alleine schon eine ganze Ausstellung zusammenstellen könnte.“ So sind denn auch Bilder aus den alten Freibädern, die nach dem Ersten Weltkrieg im Stadtgebiet gebaut wurden, relativ rar gesät.

Die ersten künstlich angelegten „Quellen-, Schwimm- und Sonnenbäder“ entstanden Mitte der 1920er Jahre im Gindorfer Bruch und in Kapellen. 1939 folgte das Schlossbad in Grevenbroich, das von der Kunstakademie Düsseldorf gestaltet wurde und reichlich Komfort bot. Ernst zu nehmende Konkurrenz bahnte sich 1970 an, als in Neurath das Wellenbad eröffnet wurde. „Von diesen Freibädern ist außer ein paar Fotos leider nichts mehr übrig geblieben“, bedauert Jürgen Larisch.