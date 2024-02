Abbruch läuft, Kunstrasenplatz ausgeschrieben So geht es mit der Sanierung der Sportanlage Neurath voran

Auf dem Gelände der Sportanlage Neurath lässt sich mit der Kamera so manches „Stillleben“ einfangen: eine alte Turner-Bank mitten auf dem Fußballplatz, umgestürzte Tonnen am Zugang – oder das Schild „Fussballschuhe bitte ausziehen“ am Eingang des Gebäudes sind Beispiele dafür. Die Baustelle an der Glück-Auf-Straße wirkt ein wenig verwaist. Wer allerdings genauer hinsieht, wird feststellen, dass sich seit dem symbolischen ersten Spatenstich zur Sanierung der Sportstätte im November 2023 einiges getan hat.