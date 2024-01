Stärkere Stromversorgung, neuer Mieter City-Immobilie ist noch Baustelle – wie es mit dem Erftquartier weitergeht

Wer den Stadtkern aus Richtung Westen ansteuert, kommt an ihr nicht vorbei: an der Baustelle für das Erftquartier, die seit Herbst 2021 besteht – so lang, dass sich manche Grevenbroicher schon an die verengten Fahrstreifen und das Baugerüst in der Kurve hin zum Elsbachtunnel beziehungsweise zum Ostwall gewöhnt haben. Nicht immer sind Arbeiter auf der Baustelle zu sehen. Aber der Geschäftsleiter des Unternehmens Peker, das dort investiert, betont, dass es weitergeht. „Trotz der schlechten Konjunktur stehen wir hinter unseren Projekten“, sagt Murat Beyazyüz: „Es gibt keinen Stillstand.“