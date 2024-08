Beste Stimmung in Grevenbroich So feiert das Klosterdorf Langwaden Schützenfest

Im Zelt wechseln sich Livemusik und Musik aus der Konserve ab. So spielte am Samstagabend die Band „Saturn New Sound“ auf, während gestern DJ Yeti im Festzelt für Stimmung sorgte. Das Hahnenkönig-Kronprinzenpaar Boris I. und Stefanie Bilstein steht schon in den Startlöchern. Das Paar wird am morgigen Dienstag offiziell die Nachfolge von Hahnenkönig Georg I. Winkler mit Königin Ursula antreten. Der Schützenfest-Montag beginnt um 15.30 Uhr mit dem Antreten zum Klompenumzug und dem anschließenden Klompenball. Um 15.30 Uhr tritt das Regiment zu Umzug und Parade an. Nach der Kinderbelustigung im Festzelt um 17 Uhr wird der Junghahnenkronprinz ermittelt. Am Dienstag schließlich klingt das Fest mit einer letzten Parade um 18.30 Uhr und der anschließenden Abkrönung und Verabschiedung des scheidenden Hahnenkönigpaares aus.