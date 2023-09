Wenige Stunden nach der Landung begann die Katastrophe So erlebte ein Ehepaar aus Kapellen das Erdbeben in Marokko

Es sollten unbeschwerte Tage in Nordafrika werden. Doch der lange geplante Urlaub wird nun überschattet von dem verheerenden Erdbeben, das in Marokko mehr als 2800 Todesopfer forderte. Thomas Kuhn aus Kapellen befand sich erst wenige Stunden in der Metropole Marrakesch, als die Katastrophe begann. Gegenüber unserer Redaktion schildert der Redakteur und Feuerwehrmann seine Eindrücke.