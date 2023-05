Diebstahl in Grevenbroich Skepsis einer 66-Jährige lässt Taschendiebin auffliegen

Die Grevenbroicherin hatte am Freitag, 28. April, gegen 17.05 Uhr in einem Geschäft an der Rheydter Straße eingekauft, als sich ihr eine Frau näherte. Wie die Polizei mitteilt, kam die Unbekannte der 66-Jährigen so nah, dass die Grevenbroicherin nach ihrer Geldbörse sah.