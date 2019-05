Grevenbroicher mischen in Magdeburg mit : „Skatfreunde“ starten bei Deutscher Meisterschaft

Grevenbroicher mischen in Magdeburg mit

Am 30. Mai wird in Magdeburg die Deutsche Meisterschaft im Skatspiel ausgetragen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Grevenbroich Wenn Christi Himmelfahrt in Magdeburg die Startkarten zur Endrunde um die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Skat ausgegeben werden, wird auch eine starke Truppe aus Grevenbroich mit von der Partie sein. Die „Skatfreunde“ nehmen bereits zum 15. Mal an dieser Großveranstaltung teil.

Hierzu konnte sich das Team der Schlossstädter in einer spannenden Bundesliga-Spielzeit auf regionaler Ebene qualifizieren. In der NRW-Gruppe holten sich die Grevenbroicher den dritten Platz. Damit können sich Michaela Dornbach, Michael Gerharz, Andreas Höhn, Uwe Hofbauer, Joachim Morjan, Ulrich Riemannn, Hartmut Seeber und André Willerberg in Sachsen-Anhalt der überregionalen Konkurrenz stellen. „Das Team ist stark genug, um erfolgreich im Konzert der Großen mitspielen zu können“, sagt Pressewart Michael Keil.