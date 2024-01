Bald neues Angebot für Jugendliche in Grevenbroich Der neue Skatepark kommt aus dem Übersee-Container

Die schlechte Nachricht: Die Skateranlage auf dem Turnierplatz an der Graf-Kessel-Straße wird in den nächsten Monaten abgebaut. Die gute: Dort kommt etwas Neues hin, das es bislang noch nicht allzu häufig in Deutschland gibt – ein „Skatepark in a Box“. Noch in diesem Jahr sollen junge Grevenbroicher von diesem Angebot profitieren. Und noch mehr: Am Torfstecherweg in Gustorf soll endlich der erste Spatenstich für den Prototypen von fünf geplanten Jugendparks gesetzt werden. 2025 soll er eröffnet werden.