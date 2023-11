Auf Parkplatz an der Rheydter Straße in Grevenbroich Siebenjähriger bei Unfall schwer verletzt

Grevenbroich · Ein sieben Jahre alter Junge ist am Samstag gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Rheydter Straße in Grevenbroich schwer verletzt worden.

27.11.2023 , 15:40 Uhr

Auf einem Parkplatz an der Rheydter Straße ist ein Kind schwer verletzt worden. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wie die Polizei am Montag meldete, war das Kind zu Fuß auf einem Parkplatz unterwegs, als ein 62-jähriger Grevenbroicher mit seinem Fahrzeug – einem Kleinwagen – aus einer Parklücke zurücksetzte. Der Fahrer hatte den Jungen offenbar nicht bemerkt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Siebenjährige nach dem Zusammenstoß überrollt, das Fahrzeug soll über ihm stehen geblieben sein. Passanten, die sich auf dem Parkplatz aufhielten, hätten den Kleinwagen daraufhin angehoben und den Jungen hervorgezogen. Ein zwischenzeitlich alarmierter Rettungswagen brachte das Kind mit schweren Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Mit den Ermittlungen sind in diesem Fall die Mitarbeiter des Verkehrskommissariats 1 beschäftigt. Generell rät die Polizei dazu, während der dunklen Jahreszeit, möglichst helle, bestenfalls reflektierende Kleidung zu tragen. Bessere Sichtbarkeit erhöhe die Sicherheit.

(wilp)