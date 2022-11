SG Neukirchen-Hülchrath : Fußballer wollen moderne Beregnungsanlage für Naturrasenplatz

Michael Heesch (l.) und Pascal Mährle von der Stadt mit Landschaftsarchitekt Florian Stanka (M.) im Juli auf dem Spielfeld in Hemmerden. Foto: Kandzorra, Christian

Neukirchen Die SG Neukirchen-Hülchrath fordert ein neues System für die Bewässerung ihres Naturrasens. Die Sportpolitiker sollen entscheiden. Der Kostenpunkt: 55.000 Euro.

Weiterleiten Drucken Von Christian Kandzorra

Mitte Juli ist das Naturrasen-Spielfeld des SV Hemmerden mit einer Beregnungsanlage ausgestattet worden, jetzt springen die Fußballer aus dem Norden auf den Zug auf: Die SG Neukirchen-Hülchrath hat nun ebenfalls ein modernes Bewässerungssystem für ihr Spielfeld aus Naturrasen beantragt. Die rund 400 Fußballer dort wollen sich damit von der Technik aus dem vergangenen Jahrhundert verabschieden: Denn seit einigen Jahren verhindern drei alte Rasensprenger, die mit langen Schläuchen über das gesamte Spielfeld gezogen werden, in der Sommersaison einen reibungslosen Trainingsbetrieb.

Durch die sperrigen Alt-Beregnungsanlagen habe in den vergangenen Jahren „nur in den seltensten Fällen“ Trainingsbetrieb stattfinden können. Das berichtet Peter Klüners, Hauptgeschäftsführer der SG Neukirchen-Hülchrath, in einem Brief ans Rathaus. Das sei ärgerlich, zumal der Platzbedarf mit Blick auf die Jugendmannschaften des Vereins gerade in den Sommermonaten groß sei. Zudem sei das bisherige Bewässerungssystem in die Jahre gekommen: Durch Verschleiß kommt es nach Schilderungen des Vereins immer wieder zu Undichtigkeiten, wodurch zum Teil die direkt angrenzende Leichtathletikbahn überschwemmt wird. „Im Prinzip bestehen die Probleme schon seit 20 Jahren“, sagt Klüners.

Früher, berichtet der Hauptgeschäftsführer, habe es einen Platzwart gegeben, der die Wasser-Wagen vom Spielfeld geschoben habe. Doch das ist lange her. Nun sind die Stadtbetriebe dafür zuständig – und zuletzt soll das mit dem pünktlichen Wegräumen nur mäßig gut geklappt haben. Jetzt beschäftigt das Thema die Grevenbroicher Sportpolitiker. Sie werden in einer Vorlage für die nächste Sitzung des Fachausschusses über den Wunsch des Vereins informiert. In der von Sportdezernent Michael Heesch unterzeichneten Vorlage heißt es: „Nach Rücksprache mit den zuständigen Kollegen der Stadtbetriebe ist der personelle und zeitliche Aufwand, der mit dem Auf- und Abbau der mobilen Regner verbunden ist, enorm.“

Vor diesem Hintergrund befürwortet die Verwaltung die Installation einer Beregnungsanlage. Allerdings würde das Kosten in Höhe von etwa 55.000 Euro verursachen – Geld, das bislang nicht im städtischen Haushalt eingeplant ist. Eine Entscheidung werden die Politiker in ihrer Sitzung am 9. November wohl noch nicht treffen: Die Beschlussempfehlung sieht vor, dass der Antrag der SG Neukirchen-Hülchrath erst zur Beratung in die Fraktionen verwiesen wird.