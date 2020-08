Ermittlungen in Grevenbroich : Seniorin mit Enkeltrick um Zehntausende Euro geprellt

Ermittlungen in Grevenbroich

Gustorf In Gustorf haben Betrüger mit dem Enkel-Trick zugeschlagen. Eine Seniorin ist am Mittwoch um viel Geld betrogen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Die Seniorin hatte am Nachmittag einen Anruf ihrer vermeintlichen Enkelin erhalten. Die junge Frau schilderte, dass sie einen Unfall verursacht habe und für die Abwicklung des Schadens dringend eine hohe Geldsumme benötige. Zwar fiel der Seniorin auf, dass die Stimme fremd klang. Doch als sie nachhakte, erklärte die Anruferin, dass sie wegen der Corona-Pandemie eine Atemschutzmaske trage. „Da die ältere Dame in großer Sorge um ihre Enkelin war, stellte sie das geforderte Geld zusammen“, berichtet Polizeisprecherin Diane Drawe.

Gegen 15.15 Uhr nahm eine Frau das Geld an der Mittelstraße in Empfang. Die Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, hat dunkle, fast schulterlange Haare und trug eine schwarze Sonnenbrille. Nachdem sie das Geld einkassiert hatte, verschwand sie in Richtung Reisdorfer Straße.