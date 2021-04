Betrug in Grevenbroich : Seniorin geht falschen Bänkern auf den Leim

Betrug in Grevenbroich

Grevenbroich Betrüger haben eine 79 Jahre alte Seniorin aus Grevenbroich um ihr Geld geprellt. Eine junge Frau hatte sich bei ihr telefonisch gemeldet, als Mitarbeiterin ihrer Bank ausgegeben und eine wirre Geschichte erzählt: Angeblich sei Geld vom Konto der Seniorin abgehoben worden, die Polizei sei bereits verständigt worden.

Die Unbekannte forderte die 79-Jährige auf, ihr Geld abzuheben, um es prüfen zu lassen. Da es sich bei den Scheinen um „fingiertes“ Geld handele, solle sie es in einen Umschlag stecken und unter einem blauen Wagen deponieren, der an der Niermannstraße in Grevenbroich geparkt stand. Ein Mitarbeiter der Bank werde es dann dort abholen.