Haus St. Martinus in Wevelinghoven Senioren kämpfen beim „Haus-Olympia“ um Gold

So entstand die Idee für ein „Haus-Olympia“, das nun zum zweiten Mal stattfindet. Auch in diesem Jahr treten die Senioren in Wettbewerben wie Rudern, Volleyball und Synchronschwimmen an. Veranstaltungsort ist der Gemeinschaftsraum, der während der Spiele zur „Martinus-Arena“ wird. Ein Höhepunkt der Wettkämpfe ist das Tennisball-Tischtennis, bei dem etwa Marie-Luise Görtz im Doppel mit Jutta Schuricht an den Start geht. „Wir sind ganz gut drauf“, sagt die Seniorin selbstbewusst.