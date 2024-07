Kriminalität in Grevenbroich Senioren fallen Trickbetrügern zum Opfer

Am Dienstag fiel dann eine 84 Jahre alte Neukirchenerin einem Betrug zum Opfer. Jemand hatte ihr am Telefon weisgemacht, dass ihre Tochter nach einem Unfall im Gefängnis sitze und nur gegen Zahlung einer Kaution wieder freigelassen werden könne. Wenig später übergab die Frau in ihrem Haus an der Hülchrather Straße das verlangte Geld an eine Frau mit kräftiger Statur und schwarzem Haar. Laut Polizei war die Unbekannte mit einem blauen T-Shirt und einer violetten Bluse bekleidet und hatte ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Der Betrug fiel auch in diesem Fall auf, als sich die wirkliche Tochter bei der Seniorin meldete. Sie war weder in einen Unfall verwickelt noch festgenommen worden.