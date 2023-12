Senioren erinnern sich an das Fest in ihrer Kinder- und Jugendzeit „Die Weihnachtszeit war früher sehr viel stiller als heute“

Auch Johannes Albert erlebte das Weihnachtsfest in Kriegsjahren. Als deutscher Soldat kämpfte der heute 97-Jährige in diesen Jahren an der polnischen Front. In diesen Jahren erlebte er eine Weihnachtszeit geprägt von Alkohol, Kälte und Sehnsucht: „Es war natürlich alles andere besinnlich. Wir hatten eine harte Zeit“, beschreibt er. In seinem Zuhause in der Oberlausitz bei Dresden war Weihnachten jedoch eine fröhliche Zeit, die Ablenkung bot. „In einem verschlossenen Zimmer lauschte ich mit meinem Bruder und meiner Schwester, wie auf der anderen Seite der Tür ein Weihnachtsbaum aufgestellt wurde und eine elektrische Eisenbahn ihre Runden drehte“, erinnert er sich.